الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لليوم الثاني..الرواق الأزهري بأسيوط يواصل اختبارات مسابقة حفظ القرآن

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

يواصل الرواق الأزهري بأسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات الموسم الثاني لمسابقة أحد البنوك الإسلامية لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، للمتقدمين من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد.

الرواق الأزهري يواصل فعاليات ملتقى الطفل والأسرة بالمحافظات

مدير الجامع الأزهر يتابع اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

وتتشكل لجان الاختبار من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

أوضح د.عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع أحد البنوك الإسلامية، تتخطى جوائزه المليون ونصف المليون جنيه، وقد وصل عدد المتقدمين للمسابقة ٥٦٨٤، موزعين على ١٦٥ لجنة بأربعة مقرات على مستوى الجمهورية تيسيرا على المتسابقين.

وأوضح د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر أن المسابقة مدتها ١٥ يومًا، موضحا أن اختبارات القرآن تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

في منشور سابق أعلن الجامع الأزهر من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك” مطلع الشهر الجاري عن رابط التقدم للمسابقة وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على بوابة الازهر الشريف.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الأزهر وأحد البنوك وفي إطار الحرص على الاهتمام بكتاب الله تعالى وتربية النشء على تلاوته وتدبر آياته، وبرعاية كريمة من د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د.هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

جانب من الاختبارات 
جانب من الاختبارات 
جانب من الاختبارات 
جانب من الاختبارات 
جانب من الاختبارات 
جانب من الاختبارات 
الرواق الأزهري الأزهر الشريف القرآن الكريم مسابقة حفظ القرآن الكريم مسابقات دينية بنوك إسلامية

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