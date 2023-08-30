مدير الجامع الأزهر يتابع اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالإسكندرية (صور)

توجه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية لمتابعة سير اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي، مشددا على تذليل العقبات أمام المتسابقين تيسيرا عليهم وتخفيزا لهم على التقدم في حفظ كتاب الله تعالى.

وعلى هامش زيارته، تفقد الدكتورة عودة رواق العلوم الشرعية والعربية بسموحة بالإسكندرية، والذي يبلغ عدد الدارسين بها 3294 دارسا، والذين أعربوا عن امتنانهم للانضمام لهذا الصرح العتيق، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها 1017 متسابقا، تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق آخر، صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن مقر الاختبارات بالإسكندرية، والتي تضم المتقدمين من محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومطروح والإسكندرية ودمياط، هو المحطة الأولى لإجراء هذه الاختبارات والتي تشمل ثلاثة مقرات أخرى تُعقد بها الاختبارات في الأسابيع القادمة، وذلك تيسيرا على المتقدمين.

وأوضح الدكتور فؤاد أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

وأعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك ، عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على الرابط التالي (من هنا).

يأتي ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

