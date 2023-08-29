برعاية الأزهر.. 1017 متسابقًا يؤدون اختبارات حفظ القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، اختبارات المتقدمين لمسابقة حفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، من محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومطروح والإسكندرية ودمياط، ضمن جولة اختبارات تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمقر لجنة الاختبارات بسموحة، بالإسكندرية.

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها 1017 متسابقا، تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وتتوجه لجان الاختبار إلى الإسكندرية كمحطة أولى، ومن ثم تواصل فعالياتها بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتشكل لجان الاختبار من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع أحد البنوك الإسلامية، تتخطى جوائزه المليون ونصف المليون جنيه، وقد وصل عدد المتقدمين للمسابقة 5684، موزعين على 165 لجنة بأربعة مقرات على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المتسابقين.

وأعلن الجامع الأزهر، في وقت سابق، على صفحته الرسمية على فيسبوك عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى السادة أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام.

يأتي ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.



اختبارات مسابقة بنك فيصل بالإسكندرية

اختبارات مسابقة بنك فيصل بالإسكندرية

اختبارات مسابقة بنك فيصل بالإسكندرية

اختبارات مسابقة بنك فيصل بالإسكندرية

اختبارات مسابقة بنك فيصل بالإسكندرية

اختبارات مسابقة بنك فيصل بالإسكندرية