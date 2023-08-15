مدير الجامع الأزهر يستمع لملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق

تفقد د.هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، الثلاثاء فرع الرواق الأزهري بمعهد قنا النموذجي الابتدائي حيث تابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

على هامش زيارته عقد د.عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر ورئيس الإدارة المركزية، الشيخ تاج الدين أبوالوفا، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، وذلك لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة.

كما تفقد مدير الجامع الأزهر، رواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك في إطار اهتمام الإدارة العامة للجامع الأزهر، بمتابعة سير الدراسة برواق القرآن الكريم والتجويد، ورواق العلوم الشرعية والعربية.

وتفقد مدير الجامع الأزهر والوفد المرافق له بعض محاضرات لبرنامج العلوم الشرعية والعربية، كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر للإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

وحث مدير عام الجامع الأزهر، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.