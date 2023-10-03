تأجيل محاكمة متهمين فى "خلية داعش حلوان" لـ21 فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان" إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.

كانت في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، كانت المحكمة قد قضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين.

وحصل المتهم الذي تعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيًا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين.

يأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، الذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.