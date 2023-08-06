الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

19 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بـ«خلية داعش حلوان»

المتهمين بـ«خلية
المتهمين بـ«خلية داعش حلوان»

حجزت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 19 سبتمبر المقبل.
كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى تعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيًا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، يأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، الذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى.

ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

خلية داعش حلوان المتهمين الحكم بدر جنايات أمن دولة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

صفقات الزمالك الجديدة استعدادًا لموسم 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟