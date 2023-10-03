عبدالسند يمامة يجرى الكشف الطبى لانتخابات الرئاسة

أجرى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

واستقبل رئيس حزب الوفد، الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى زايد التخصصي، والدكتور أحمد سمير نائب المدير العام، وأجرى يمامة جميع الفحوصات الطبية.

وقال الدكتور صلاح جودة إن نتيجة الكشف الطبي تُراجع من خلال المجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات.

استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالسند يمامة، أن الأخير استوفى كل الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنه استخرج صحيفة الحالة الجنائية، كما أنه حصل على تزكية 26 نائبًا بمجلس النواب.

وقال إن الدكتور عبدالسند يمامة من المقرر أن يجري الكشف الطبي غدًا الثلاثاء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ضمن إجراءات وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب الوفد سيتقدم بأوراق ترشحه رسميًا يوم الخميس 5 أكتوبر، مع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية، الدكتور عبدالسند يمامة، إن رئيس حزب الوفد قرر اختيار الرمز الانتخابي "النخلة"، كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية التي ستحمل شعار "قوم يا مصري".

وقال الدكتور ياسر الهضيبى إن الحملة تعمل على مدار اليوم بكامل أنحاء اللجان العامة لحزب الوفد بالمحافظات والمراكز والقرى، للتجهيز والإعداد للكشوف الانتخابية وأعداد المندوبين وأماكن تعليق اللافتات اللازمة للدعاية الانتخابية.