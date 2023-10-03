10 خطوات تساعدك في إدارة الوقت والتخلص من القلق.. فما هى؟

أوضح الدكتور سي ايوجين ووكر في كتابه تعلم أن تسترخي، أن الجهاز العصبي لدى الناس يعدهم للقتال أو الهرب من الخطر، ولسوء الحظ فإن أيًا من هذين الخيارين ليس فعالًا في الوقت الحاضر، فإذا كنا عدوانيين فأغلب الظن أننا سوف نعتقل وإذا حاولنا التهرب من التزاماتنا فسوف يتم تحديد موقعنا واعادتنا، وهكذا فإن أوضاع الناس تشبه الحيوانات المحاصرة التي تعيش حالة قلق وخوف في عالم معقد.

القلق المفرط يهزمنا فكلما تجمدنا من الخوف عجزنا عن القيام بوظائف بسيطة

القلق المفرط لا يحقق أي هدف لكن القلق المعتدل يساعد في حمايتنا من الخطر

أغلب الأشياء التي نقلق بشأنها لا تحدث أبدًا وذا حدثت لا تكون بالسوء الذي توقعناه وأفضل شئ يمكن عمله هو مواجهة مثل تلك المواقف دون تأجيل وعلينا أن نكافح لجعل تلك المواقف غير خطرة والتعامل معها بنجاح حين تحدث

من الأمور التي تساعدنا في التخلص من القلق هو إدارة الوقت

إدارة الوقت من أهم المجالات التي يجب التخطيط لها ـ وإذا استطعنا إدارة الوقت بشكل جيد فسنجد باستطاعتنا عمل كل الأشياء التي ينبغي أن نعملها وأن نوفر وقتًا كافيًا لعمل أنشطة أخرى.

الخطوة الأولى في إدارة الوقت، هى أن نحلل كل شئ نعمله في مكان العمل والمنزل وفي كل يوم من أيام الأسبوع ومن الجيد أن نسأل أنفسنا " ما الذي سيحدث لو لم أفعل هذا" لأن معظم الناس يؤدون أنشطة كثيرة ليست مهمة حقًا

نحن بحاجة إلى أن نعمل الأشياء التي تحدث اختلافًا في حياتنا أما الأنشطة المتبقية فإن علينا أن نرتبها ضمن قائمة أولويات يومية، وفي كل يوم نعمل قدر المستطاع، وقد نكتشف أن بعض واجباتنا يمكننا أن نفوضها لآخرين بمقابل مثل استخدام مديرة منزل في حالة عمل كلا الزوجين وعدم توافر وقت لهما للأعمال المنزلية

علينا أن نخصص أوقاتًا محددة للمهمات وأن نقاوم الازعاجات قدر المستطاع. يجب إنهاء كل مهمة نقوم بتأديتها كلما كان ذلك ممكنًا لأن ترك المهمة ثم العودة إليها مرة أخرى يضاعف الوقت اللازم لإنجازها. تخصيص أدراج لحفظ الأشياء ووضع الأوراق في ملفات يوفر الكثير من الوقت والجهد. خطط للتعامل مع الأزمات المتكررة فإذا كنت تصل إلى عملك متأخرًا فيمكنك حلها بوضع هدف الوصول إلى العمل قبل الموعد ببضع دقائق. تعامل مع المهمات والمشكلات فور حدوثها يجعلنا نواجه قلقًا أقل على المدى البعيد، كثير من الأشياء القاتلة في حياتنا إذا واجهناها مباشرة لن تكون سوى سناجب. عندما تضع هدفًا يجب أن تضع هدفًا واقعيًا. يجب أن يكون الهدف قابلًا للتحقق ولكن ينطوي على بعض الصعوبات. يفضل أن تكتب أهدافك على قصاصة ورق أو دفتر للملاحظات فبمجرد كتابتها تضمن أنها أصبحت واضحة لك، ولن تعود لتركز ذهنك عليها بصورة كاملة فكتابة ورقة يريحنا من ذلك العبء. يحب أن تتسم الأهداف بالمرونة، فمع مرور الوقت تتغير الأشياء ونتغير نحن أيضًا وما كان هدفًا جيدًا في حينه لا يعود فكرة جيدة في وقت لاحق، لذا لابد أن تراجع أهدافك وتقوم بإعادة تقييمها بشكل دورى. عند اختيار هدف طويل المدى قم بتحليله بعناية لتحديد الأهداف قصيرة المدى التي يجب تحقيقها لبلوغه.

بعض الناس يضعون أهدافًا طموحة جدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون تنفيذها وبعضهم يضع أهدافًا متواضعة جدًا أو لا يضع أهدافًا لحياته خوفًا من الفشل وكلا الفريقين يعاني من التوتر والإحباط.

هناك أهداف طويلة المدى، وأخرى قصيرة المدى ويجب أن تقرر أوًلا ما إذا كان الهدف مناسبًا وتجنب الأهداف الطموحة جدًا أو المتواضعة جدًا.

إبدأ بالعمل المنظم لتحقيق الأهداف قصيرة المدى وتمتع بالصبر ويجب أن تكون الأهداف قصيرة المدى واقعية أيضًا وأكثر تحديدًا من الأهداف طويلة المدى.

إذا فشلت فى تحقيق أحد الأهداف قصيرة الأجل فلا ينبغي أن تعطي ذلك الفشل اهتمامًا أكثر مما يستحق أو أن تعتبره كارثة، فإذا اخفقت حاول مرة أخرى أو فكر في طريقة بديلة.

عندما تنجح في تحقيق هدف قصير المدى احتفل بنجاحك، فإذا كنت تذاكر يمكنك تجزئة المادة الدراسية إلى وحدات وعند إنهاء كل وحدة باستطاعتك أن تكافأ نفسك بقطعة حلوى أو مشروب منعش.

غالبًا ما نشعر بقلق حاد عندما نواجه حل المشكلات أواتخاذ القرارات المهمة وننزعج من احتمال أن نكون قد اتخذنا القرار الخطأ

ولتسهيل عملية اتخاذ القرار هناك عدة طرق منها أنه يمكننا أن نكتب في ورقة قائمة بايجابيات وسلبيات تصرف محدد، ونضع الورقة جانبًا لفترة من الزمن ثم نعود إليها مرة أخرى وقد نضيف أو نحذف من القائمة، وسوف نجد أن القرار اتخذ نفسه بنفسه،هذه الطريقة تساعدنا على توضيح أفكارنا بدلًا من التفكير بطريقة غامضة وغير منظمة

طريقة العصف الذهني: يتم استخدام هذه الطريقة للمجموعات، وأفضل عدد هو من 5-10 أفراد، وقد يكتفى بمجموعة مكونة من فردين أو ثلاثة من المهتمين والمتعاونين معًا، ويتم تحديد المشكلات التي ستركز عليها الجلسة بدقة شديدة، وهناك 4 قواعد يجب الالتزام بها عند اقتراح الأفكار خلال جلسة العصف الذهني:

لا يجوز إصدار أحكام على الأفكار: فانتقاد أفكارك أو أفكار الغير يحرمنا من الإبداع وغير مسموح به أثناء جلسة العصف الذهني. تشجيع التفكير بمنتهى الحرية: يحاول أفراد المجموعة طرح أفكار جديدة غير اعتيادية وقد تصبح تلك الأفكار الغريبة حلًا مبدعًا وقيمًا للمشكلة. الكم وليس النوع: هدف المجموعة هو اقتراح أكبر عدد من الأفكار.. أي أفكار تخطر على البال وليس طرح الأفكار التي تبدو جيدة فقط. الدمج والتحسين:عندما يطرح كل شخص أفكاره يجب أن يقوم أعضاء المجموعة بالتفكير بطرق لتعديل أو دمج أفكاره مع الأفكار الأخرى بهدف الوصول إلى أفكار جديدة جيدة.

رغم أن طريقة العصف الذهني تم تصميمها للمجموعات، ومع ذلك يمكنك أن تطبقها على نفسك فعندما تواجهك مشكلة، أطلق العنان لأفكارك وخيالك، واكتب كل الأفكار التي تخطر على بالك لحل المشكلة، وقارن بين البدائل المختلفة ويمكنك أن تدمج فكرة مع فكرة لتصل إلى فكرة مناسبة