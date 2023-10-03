بعد 8 أسابيع من الليجا.. برشلونة بلا هزيمة وألميريا دون انتصار

بات نادي برشلونة الوحيد من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي الذي صمد، وتمكن من الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الثمانية أسابيع الأولى، وذلك عقب خسارة نادي جيرونا أمام نادي ريال مدريد بنتيجة ثلاثية نظيفة في الأسبوع الثامن على ملعب استاد مونتيليفي.

كان برشلونة قد فاز على نادي إشبيلية بنتيجة هدف دون رد في نفس الأسبوع.

برشلونة يصعد إلى الوصافة

بهذا الانتصار ارتقى برشلونة إلى مركز الوصافة بارتفاع رصيده إلى 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات على أندية قادش في الأسبوع الثاني، وفياريال في الأسبوع الثالث، وأوساسونا في الأسبوع الرابع، وريال بيتيس في الأسبوع الخامس، وسيلتا فيجو في الأسبوع السادس، وأخيرا على إشبيلية، وتعادلين مع ناديي خيتافي سلبيا في الأسبوع الأول، وريال مايوركا إيجابيا في الأسبوع السابع.

سجل برشلونة 19 هدفا بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل مرتفع، وبهذا الرقم هو الأقوى هجوما، وهدافه هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 5 أهداف في حين استقبلت شباكه 8 أهداف، وهو الثالث من حيث أقوى دفاع.

قبل هذا الفوز كان برشلونة يحتل المركز الثالث.

انطلاقة برشلونة في الموسم الماضي

انطلاقة برشلونة في الأسابيع الثمانية الأولى من الدوري الإسباني في الموسم الجاري تحت قيادة فنية من الإسباني تشافي هيرنانديز أقل قوة من انطلاقته في الموسم الماضي الذي نجح فيه في حصد 22 نقطة من 7 انتصارات، وتعادل وحيد، وأيضا لم يتلق أي هزيمة.

أحرز برشلونة 20 هدفا بينما لم تتلق شباكه سوى هدف.

وفي هذا الموسم استطاع برشلونة أن يستعيد اللقب بعد غياب 3 مواسم بجمعه 88 نقطة من 28 انتصارا، و4 تعادلات، وتلقى 6 هزائم.

جيرونا يتنازل عن الصدارة لصالح ريال مدريد

على الجانب الآخر خسارة جيرونا أفقدته الصدارة، وسلمهتا للريال، وتراجع مركزه إلى المركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 19 نقطة جناها من 6 انتصارات متتالية من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع السابع على أندية خيتافي، وإشبيلية،لاس بالماس،وغرناطة الصاعد حديثا إلى لا ليجا، ومايوركا، وفيا ريال، وتعادل واحد مع نادي ريال سوسيداد إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع الأول في حين تلقى الهزيمة الوحيدة على يد الريال.

سجل جيرونا 18 هدفا بمعدل 2.3 في كل مباراة، وهو معدل مذهل بالنسبة لجيرونا، وبهذا الرقم هو ثاني أقوى هجوم، والهداف هو الأوكراني أرتيم دوفبيك بـ3 أهداف أما شباكه فقد اهتزت بـ11 هدفا.

جيرونا في الموسم الماضي

وفي الموسم السابق لم يجمع جيرونا في الأسابيع الثمانية الأولى سوى 7 نقاط من انتصارين، وتعادل وحيد، وتعرض لـ5 خسائر.

أحرز جيرونا 11 هدفا في حين استقبلت شباكه 14 هدفا.

وفي هذا الموسم أنهاه جيرونا في الترتيب العاشر بـ49 نقطة حصدها من 13 انتصارا، و10 تعادلات، وتلقى 15 هزيمة.

ألميريا

في المقابل ظل نادي ألميريا الوحيد في الدوري الإسباني الذي لم ينجح في تحقيق أي انتصار في الأسابيع الثمانية الأولى، والنتيجة أنه يقبع في قاع جدول الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط فقط جناها من 3 تعادلات كلها بنتيجة إيجابية مع أندية قادش في الأسبوع الثالث، وفالنسيا في الأسبوع السادس، وغرناطة في الأسبوع الثامن بينما تعرض لـ5 خسائر أمام أندية رايو فاليكانو في الأسبوع الأول، والريال في الأسبوع الثاني، وسيلتا فيجو في الأسبوع الرابع، وفياريال في الأسبوع الخامس، وإشبيلية في الأسبوع السابع.

سجل ألميريا 11 هدفا منها 8 أهداف عن طريق الكولومبي لويس سواريز، والإسباني سيرجيو أريباس، وكل منهما سجل 4 أهداف في حين استقبلت شباكه 21 هدفا، وهو أضعف خط هجوم.

ألميريا في الموسم الماضي في الأسابيع الثمانية الأولى جمع 7 نقاط من انتصارين، وتعادل وحيد، وتلقى 5 هزائم.

أحرز ألميريا 7 أهداف بينما تلقت شباكه 12 هدفا.

وفي هذا الموسم نجا ألميريا من الهبوط إلى بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية بفارق نقطة يتيمة حيث احتل المركز الـ17 برصيد 41 نقطة جمعها من 11 انتصارا، و8 تعادلات، وتلقى 19 هزيمة.

هل يستطيع برشلونة وجيرونا أن يستمرا في منافسة الريال على اللقب، وينجح ألميريا في تحسين وضعه، ويهرب من شبح الهبوط كما حدث في الموسم السابق؟