الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 قبل مباريات اليوم في الجولة 7

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم والتي تنطلق ضمن منافسات الجولة السابعة "اللاليجا" حيث يتصارع ثلاث فرق على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في هذه الجولة بعد أن حدثت مفاجأة خلال الجولة الماضية بفوز برشلونة وهزيمة الريال ما مكن البرسا من احتلال الصدارة من الملكي ليسعى الاخير الى استرداد صدرته من جديد كما يواصل فريق جيرونا كفاحه للتصدر الجدول بين البرسا والريال.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

الترتيب

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

برشلونة

6

5

1

0

16

6

10

16

2

جيرونا

6

5

1

0

16

7

9

16

3

ريال مدريد

6

5

0

1

11

6

5

15

4

أتلتيك بلباو

6

4

1

1

11

4

7

13

5

أتليتكو مدريد

5

3

1

1

13

5

8

10

6

فالنسيا

6

3

1

2

9

6

3

10

7

رايو فاييكانو

6

3

1

2

7

9

-2

10

8

ريال سوسيداد

6

2

3

1

12

10

2

9

9

قادش

6

2

2

2

6

8

-2

8

10

ريال بيتيس

6

2

2

2

6

11

-5

8

11

أوساسونا

6

2

1

3

7

8

-1

7

12

فياريال

6

2

1

3

9

11

-2

7

13

خيتافي

6

2

1

3

8

11

-3

7

14

ألافيس

6

2

0

4

5

9

-4

6

15

لاس بالماس

6

1

2

3

2

4

-2

5

16

ريال مايوركا

6

1

2

3

7

10

-3

5

17

إشبيلية

5

1

1

3

6

8

-2

4

18

سيلتا فيغو

6

1

1

4

6

10

-4

4

19

غرناطة

6

1

0

5

9

17

-8

3

20

ألميريا

6

0

2

4

7

13

-6

2

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 -2024 بعد الجولة الخامسة وفوز مدريد

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس من الليجا

برشلونة يخوض لقائه اليوم أمام  ريال مايوركا 

ويحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره فريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم فى تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل المباراة قناة بين سبورت hd 3.

جدول ترتيب الدوري الإسباني ترتيب الدوري الإسباني الدوري الاسباني برشلونة ريال مدريد

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