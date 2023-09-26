جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 قبل مباريات اليوم في الجولة 7

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم والتي تنطلق ضمن منافسات الجولة السابعة "اللاليجا" حيث يتصارع ثلاث فرق على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في هذه الجولة بعد أن حدثت مفاجأة خلال الجولة الماضية بفوز برشلونة وهزيمة الريال ما مكن البرسا من احتلال الصدارة من الملكي ليسعى الاخير الى استرداد صدرته من جديد كما يواصل فريق جيرونا كفاحه للتصدر الجدول بين البرسا والريال.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 6 5 1 0 16 6 10 16 2 جيرونا 6 5 1 0 16 7 9 16 3 ريال مدريد 6 5 0 1 11 6 5 15 4 أتلتيك بلباو 6 4 1 1 11 4 7 13 5 أتليتكو مدريد 5 3 1 1 13 5 8 10 6 فالنسيا 6 3 1 2 9 6 3 10 7 رايو فاييكانو 6 3 1 2 7 9 -2 10 8 ريال سوسيداد 6 2 3 1 12 10 2 9 9 قادش 6 2 2 2 6 8 -2 8 10 ريال بيتيس 6 2 2 2 6 11 -5 8 11 أوساسونا 6 2 1 3 7 8 -1 7 12 فياريال 6 2 1 3 9 11 -2 7 13 خيتافي 6 2 1 3 8 11 -3 7 14 ألافيس 6 2 0 4 5 9 -4 6 15 لاس بالماس 6 1 2 3 2 4 -2 5 16 ريال مايوركا 6 1 2 3 7 10 -3 5 17 إشبيلية 5 1 1 3 6 8 -2 4 18 سيلتا فيغو 6 1 1 4 6 10 -4 4 19 غرناطة 6 1 0 5 9 17 -8 3 20 ألميريا 6 0 2 4 7 13 -6 2

برشلونة يخوض لقائه اليوم أمام ريال مايوركا

ويحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره فريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم فى تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل المباراة قناة بين سبورت hd 3.