جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس من الليجا

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس من مواجهات الليجا الاسبانية والتي تنطلق غدا الجمعة 15 سبتمبر الجاري وتستمر الجولة حتى مساء يوم الاثنين المقبل، وتستحوذ الأخبار الخاصة بالدوري الاسباني على نتائج البحث الأكثر رواجا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي ونتائج البحث ومن أهمها جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 ريال مدريد 4 4 0 0 8 2 +6 12 2 جيرونا 4 3 1 0 7 2 +5 10 3 برشلونة 4 3 1 0 8 4 +4 10 4 أتليتكو مدريد 3 2 1 0 10 1 +9 7 5 أتليتيكو بلباو 4 2 1 1 6 4 +2 7 6 قادش 4 2 1 1 5 4 +1 7 7 ريال بيتيس 4 2 1 1 5 5 0 7 8 ريال سوسيداد 4 1 3 0 7 5 +2 6 9 ألافيس 4 2 0 2 5 5 0 6 10 أوساسونا 4 2 0 2 5 5 0 6 11 فالنسيا 4 2 0 2 4 4 0 6 12 رايو فاييكانو 4 2 0 2 4 8 -4 6 13 سيلتا فيغو 4 1 1 2 4 6 -2 4 14 خيتافي 4 1 1 2 2 5 -3 4 15 فياريال 4 1 0 3 6 9 -3 3 16 غرناطة 4 1 0 3 7 12 -5 3 17 ريال مايوركا 4 0 2 2 3 5 -2 2 18 لاس بالماس 4 0 2 2 1 3 -2 2 19 ألميريا 4 0 1 3 4 9 -5 1 20 إشبيلية 3 0 0 3 5 8 -3 0

وتستحوذ ريال مدريد على صدارة الجدول بعد نحو 4 جولات فقط بالعلامة الكاملة حيث حصد الملكي 12 نقطة دون تلقي أي هزيمة أو تعادل.