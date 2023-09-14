الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس من الليجا

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

جدول ترتيب  الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس من مواجهات الليجا الاسبانية والتي تنطلق غدا الجمعة 15 سبتمبر الجاري وتستمر الجولة حتى مساء يوم الاثنين المقبل، وتستحوذ الأخبار الخاصة بالدوري الاسباني على نتائج البحث الأكثر رواجا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي ونتائج البحث ومن أهمها جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

ريال مدريد

4

4

0

0

8

2

+6

12

2

جيرونا

4

3

1

0

7

2

+5

10

3

برشلونة

4

3

1

0

8

4

+4

10

4

أتليتكو مدريد

3

2

1

0

10

1

+9

7

5

أتليتيكو بلباو

4

2

1

1

6

4

+2

7

6

قادش

4

2

1

1

5

4

+1

7

7

ريال بيتيس

4

2

1

1

5

5

0

7

8

ريال سوسيداد

4

1

3

0

7

5

+2

6

9

 ألافيس

4

2

0

2

5

5

0

6

10

أوساسونا

4

2

0

2

5

5

0

6

11

فالنسيا

4

2

0

2

4

4

0

6

12

رايو فاييكانو

4

2

0

2

4

8

-4

6

13

سيلتا فيغو

4

1

1

2

4

6

-2

4

14

خيتافي

4

1

1

2

2

5

-3

4

15

فياريال

4

1

0

3

6

9

-3

3

16

غرناطة

4

1

0

3

7

12

-5

3

17

ريال مايوركا

4

0

2

2

3

5

-2

2

18

لاس بالماس

4

0

2

2

1

3

-2

2

19

ألميريا

4

0

1

3

4

9

-5

1

20

إشبيلية

3

0

0

3

5

8

-3

0

رسميًا.. "كاف" يعلن مواعيد مباريات ربع نهائى الدورى الإفريقى

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وتستحوذ ريال مدريد على صدارة الجدول بعد نحو 4 جولات فقط بالعلامة الكاملة حيث حصد الملكي 12 نقطة دون تلقي أي هزيمة أو تعادل.

جدول ترتيب الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس الدوري الاسباني ترتيب الدوري الإسباني الأسبوع الخامس

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