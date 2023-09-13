الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس اتحاد الكرة الإسبانى السابق عن أزمة القبلة: كانت "فعلا متبادلا"

الرئيس السابق للاتحاد
الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس

أصر الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، أن قبلته للاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو بعد نهائي كأس العالم للسيدات كانت "فعلا متبادلا".

ويخالف كلام روبياليس ما قالته اللاعبة صاحبة الـ33 عاما، التي أكدت أن القبلة لم تكن بالتراضي، فيما استدعى قاضي المحكمة الوطنية روبياليس للمثول أمام المحكمة الجمعة الماضية، في تحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي.

ويتمسك روبياليس، الذي استقال من منصبه الأحد بعد 3 أسابيع من الحادثة التي وقعت خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا بالمونديال، بأن روايته تعكس "الحقيقة".

وقال لبرنامج "توك تي في" الذي يقدمه الإعلامي بيرس مورجان: "ما حصل بيننا عمل عفوي، عمل متبادل، عمل وافق عليه الطرفان، وكان مدفوعا بمشاعر اللحظة والسعادة، لذلك أؤكد أن هذه حقيقة ما حدث".

وجزم الرجل البالغ 46 عاما أن القبلة غير مرتبطة بأبعاد جنسية، بعدما سبق أن قارن سلوكه بكيفية تصرفه مع بناته.

كرة القدم كأس العالم روبياليس إحياء حفل كأس العالم

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