الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 -2024 بعد الجولة الخامسة وفوز مدريد

جريدة الدستور

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد الجولة الخامسة والتي أسدلت ستارها أمس بلقاء غرناطة وغيرها ضمن منافسات الأسبوع الخامس والتي شهدت لقاءات هامة ونتائج كبيرة في بعض المباريات كان أبرزها مباراة برشلونة وريال بيتيس واللقاء فالنسيا وأتلتيكو مدريد كما نجح فريق ريال مدريد في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالفوز على ريال سوسيداد حيث بدأ اللقاء بتقدم الأخير على مدريد بهدف نظيف ليعود الملكي بالتعادل والفوز في النهاية.

جدول ترتيب الدوري الاسباني 2023- 2024

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

ضده

الفارق

نقط

1

ريال مدريد

5

5

0

0

10

3

+7

15

2

برشلونة

5

4

1

0

13

4

+9

13

3

جيرونا

5

4

1

0

11

4

+7

13

4

أتليتيكو بلباو

5

3

1

1

9

4

+5

10

5

فالنسيا

5

3

0

2

7

4

+3

9

6

رايو فاييكانو

5

3

0

2

6

8

-2

9

7

أتليتكو مدريد

4

2

1

1

10

4

+6

7

8

قادش

5

2

1

2

5

7

-2

7

9

خيتافي

5

2

1

2

5

7

-2

7

10

ريال بيتيس

5

2

1

2

5

10

-5

7

11

ريال سوسيداد

5

1

3

1

8

7

+1

6

12

أوساسونا

5

2

0

3

7

8

-1

6

13

فياريال

5

2

0

3

8

10

-2

6

14

ديبورتيفو ألافيس

5

2

0

3

5

7

-2

6

15

ريال مايوركا

5

1

2

2

4

5

-1

5

16

سيلتا فيغو

5

1

1

3

4

7

-3

4

17

إشبيلية

4

1

0

3

6

8

-2

3

18

غرناطة

5

1

0

4

9

16

-7

3

19

لاس بالماس

5

0

2

3

1

4

-3

2

20

ألميريا

5

0

1

4

5

11

-6

1

ريال مدريد يهزم سوسيداد بصعوبة ويتصدر الدورى الإسبانى

ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية برشلونة أمس ومباريات اليوم

مدريد تتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول  الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد خمس جولات برصيد 15 نقطة من 5 مباريات خاضها لم يتلقى أي هزيمة أو تعادل بينما يلاحقه فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خمس مباريات خاضها نجح في الفوز بأربع مباريات بينما تعادل في لقاء وحيد.

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