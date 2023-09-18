الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يهزم سوسيداد بصعوبة ويتصدر الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على حساب ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ سانتياجو برنابيو” في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.

 

أندير بارينتيخيا كان البادئ بالتسجيل للضيوف في الدقيقة الخامسة من متابعة لتمريرة كوبو من الجهة اليمنى، لكن كيبا تصدى لتسديدته، لترتد له مرة أخرى ويسكن الكرة الشباك.

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وسجل كوبو هدفًا لـ ريال سوسدياد في الدقيقة 11، تم إلغائه بداعي التسلل.

 

وكاد خوسيلو أن يعادل النتيجة لـ ريال مدريد في الدقيقة 16 عندما مرر داني كارفاخال الكرة له أمام المرمى الخالي، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

 

وتمكن الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي من تسجيل هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة فران جارسيا من الجهة اليسرى.

 

واستطاع خوسيلو تسجيل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 61 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية الرائعة المُرسلة من جارسيا من الجهة اليسرى.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 15 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

 

ويلعب ريال مدريد في الجولة المقبلة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

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