ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية برشلونة أمس ومباريات اليوم

ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية برشلونة في شباك ريال بيتيس والتي خاضها الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من جولات الدوري الإسباني “لاليجا” حيث شهدت تلك الجولة في بدايتها لقاءات قوية نجحت الفرق في تلك المباريات بتحقيق الفوز، بينما هزمت الفرق الأخرى دون أن تنتهي أي مباراة بالتعادل فيما قست برشلونة على بيتيس أمس بخماسيه نظيفه لتتصدر ترتيب الدوري الاسباني بشكل مؤقت.

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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 5 4 1 0 13 4 +9 13 2 ريال مدريد 4 4 0 0 8 2 +6 12 3 أتلتيك بيلباو 5 3 1 1 9 4 +5 10 4 جيرونا 4 3 1 0 7 2 +5 10 5 فالنسيا 5 3 0 2 7 4 +3 9 6 رايو فاييكانو 5 3 0 2 6 8 -2 9 7 أتلتيكو مدريد 4 2 1 1 10 4 +6 7 8 قادش 5 2 1 2 5 7 -2 7 9 ريال بيتيس 5 2 1 2 5 10 -5 7 10 ريال سوسييداد 4 1 3 0 7 5 +2 6 11 أوساسونا 4 2 0 2 5 5 0 6 12 ديبورتيفو ألافيس 5 2 0 3 5 7 -2 6 13 ريال مايوركا 5 1 2 2 4 5 -1 5 14 سيلتا فيجو 5 1 1 3 4 7 -3 4 15 خيتافي 4 1 1 2 2 5 -3 4 16 فياريال 4 1 0 3 6 9 -3 3 17 غرناطة 4 1 0 3 7 12 -5 3 18 لاس بالماس 4 0 2 2 1 3 -2 2 19 ألميريا 4 0 1 3 4 9 -5 1 20 إشبيلية 3 0 0 3 5 8 -3 0





ترتيب الدوري الإسباني

ويطارد فريق ريال مدريد فريق برشلونة على الصدارة حيث يخوض الملكي مباراته في الجولة ذاتها اليوم وفي حال الفوز سيستعيد الصدارة مرة أخرى من الفريق الكاتلوني باعتبار أن الفرق بينهما نقطة واحدة.