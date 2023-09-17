الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية برشلونة أمس ومباريات اليوم

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية برشلونة في شباك ريال بيتيس والتي خاضها الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من جولات الدوري الإسباني “لاليجا” حيث شهدت تلك الجولة في بدايتها لقاءات قوية نجحت الفرق في تلك المباريات بتحقيق الفوز، بينما هزمت الفرق الأخرى دون أن تنتهي أي مباراة بالتعادل فيما قست برشلونة على بيتيس أمس بخماسيه نظيفه لتتصدر ترتيب الدوري الاسباني بشكل مؤقت.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في الجولة الخامسة

 

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1برشلونة5410134+913
2ريال مدريد440082+612
3أتلتيك بيلباو531194+510
4جيرونا431072+510
5فالنسيا530274+39
6رايو فاييكانو530268-29
7أتلتيكو مدريد4211104+67
8قادش521257-27
9ريال بيتيس5212510-57
10ريال سوسييداد413075+26
11أوساسونا42025506
12ديبورتيفو ألافيس520357-26
13ريال مايوركا512245-15
14سيلتا فيجو511347-34
15خيتافي411225-34
16فياريال410369-33
17غرناطة4103712-53
18لاس بالماس402213-22
19ألميريا401349-51
20إشبيلية300358-30

 

 

 


 

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الأسبوع الخامس من الليجا

برشلونة يكتسح بيتيس بخماسية ويتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا

ترتيب الدوري الإسباني

ويطارد فريق ريال مدريد فريق برشلونة على الصدارة حيث يخوض الملكي مباراته في الجولة ذاتها اليوم وفي حال الفوز سيستعيد الصدارة مرة أخرى من الفريق الكاتلوني باعتبار أن الفرق بينهما نقطة واحدة.

ترتيب الدوري الإسباني الدوري الاسباني مباريات اليوم خماسية برشلونة برشلونة

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