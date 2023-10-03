الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خناقة ضراير".. حكاية مقتل "رضا" على يد زوجها بمنشأة ناصر

جثة
جثة

"مشاجرة الضراير انتهت بجريمة قتل".. هذا ملخص واقعة قتل "رضا"، سيدة عقب مشاجرة مع ضرتها بسبب خلافات مالية، تدخل على أثرها الزوج وأنصف الثانية على الأولى وتعدى معها عليها بالضرب حتى هربت منهم إلى الشارع، وسقطت متوفية في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

تفاصيل الحادث

الحكاية المأساوية بدأت عندما سقطت سيدة مصابة بجروح متفرقة بالجسم وتنزف من الرأس أمام سيارة أحد المواطنين، وعندما حاول إنقاذها سمعها تقول أن زوجها وضرتها هم المتسببين في واقعة التعدي عليها بالضرب ثم لفظت أنفاسها الأخيرة وبنقلها للمستشفى تبين أنها فارقت الحياة.

وفي محضر المستشفى الذي يثبت الوفاة قال المواطن الذي نقلها أنها كانت تجري بطريقة جنونية في الشارع، وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى لمحاولة إسعافها لكنها توفت في الطريق.
 

مناظرة النيابة

جاء في مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر بها إصابات متفرقة بالجسم، ونزيف دموي نتيجة كسور في الرأس مما أسفر عن وفاتها والتسبب في توقف أجهزة الجسم عن العمل.

القبض على المتهمين

وبناءًا على أمر ضبط وإحضار المتهمين من النيابة عقب تحديد هوية السيدة وأسرتها، تم ضبط الزوج المتهم، وحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويجري تكثيف الجهود لضبط الزوجة الثانية.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى "رضا ع ح" مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم، وجاري البحث عن زوجته.

جريمة قتل رضا منطقة الدويقة منشأة ناصر خلافات مالية

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