الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشكيل فريق بحث لضبط سيدة قتلت "ضرتها" بالقاهرة

ضبط سيدة
ضبط سيدة

كشف مصدر أمني بقطاع جنوب القاهرة عن تشكيل فريق بحث لضبط سيدة متهمة بقتل ضرتها بمنطقة منشأة ناصر، حيث يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهمة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبطها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل أقدم على قتل زوجته بمساعدة زوجته الثانية (ضرتها)، بعد مشاجرة بينهما؛ بسبب خلافات مالية في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

تلقي بلاغ الواقعة 

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى رضا عزوز حسين مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم، وتم  ضبط المتهم، وجاري البحث عن زوجته.

وحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر فريق قتلت ضرتها تشكيل فريق بحث تشكيل

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