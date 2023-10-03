الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملات تموينية مكثفة على أسواق ومخابز شمال سيناء

صورةارشيفية
صورةارشيفية

أعلنت  مديرية  التموين والتجارة الداخلية  شمال سيناء عن قيام حملاتها التموينية بمشاركة الأجهزة الرقابية في ملاحقة أي مخالفات في الأسعار بالأسواق بالتعاون مع قسم مباحث التموين.

وأسفرت حملة عن تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

كما تم تنفيذ حملة مرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

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ونفذت مديرية تموين شمال سيناء، حملة مكبرة بمدينة بئرالعبد بالاشتراك مع الصحة وقسم مباحث التموين، أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخازن المجهولة بها كميات كبيرة من اللحوم المصنعة (كبدة- كفتة- وخلافه) غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم مصادرة تلك الكميات وتحرير محضر وتسليمه للعرض على النيابة.
 

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