الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

السكر
السكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن وصول باخرتين إلى مصر محملتين بـ100 ألف طن سكر خام في إطار ممارسة دولية قامت بها لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

وأكدت الهيئة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل المقبل، مشيرة إلى أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير وموسم البنجر في فبراير المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت منذ أيام استيراد نحو 200 ألف طن سكر خام، موضحة أنه سيتم الوصول خلال الفترة المقبلة.

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