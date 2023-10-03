ضبط أطراف مشاجرة على "كنبة" في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول: (8 أشخاص "6 منهم مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين"، طرف ثان: (8 أشخاص "5 مصابين بكدمات وجروح") وبحوزة اثنين منهم سلاح أبيض "سكين" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وذلك على إثر مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول ثمن شراء الطرف الأول "أريكة خشبية" من الطرف الثانى بمعرض الأثاث محل عمله، اعتدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.. وبمواجهة الطرفين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.