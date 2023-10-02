ضبط كمية من المخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان- دمياط" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد "5" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 6،500 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 6 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد "635" حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود في ضبط عدد "4" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها "كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6،500 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وعدد من الطلقات" بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.