الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كمية من المخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان- دمياط" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد "5" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 6،500 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 6 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد "635" حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود في ضبط عدد "4" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها "كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6،500 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وعدد من الطلقات" بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية حملات أمنية المواد المخدرة مخدر الهيدرو

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