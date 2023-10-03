أخبار الظهيرة|الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة"، وجاء أهمها كالآتي: الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة ورئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تقدَّم إليه وإلى جميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

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وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والخدمية بقنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، التي يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 29485 فدانا، وتقع في الشمال الشرقي من مدينة قنا الأم على طريق قنا / سفاجا بالكيلو 8.

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الأرصاد: أجواء خريفية ممطرة شمال البلاد.. وفرص لسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

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حفلات وطنية وديو غنائي.. علي الحجار يعيش حالة نشاط فني

يعيش النجم علي الحجار حالة من النشاط الفني، خاصة أنه يستعد لإحياء أكثر من احتفالية فنية ضخمة بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر، كما يسعى للانتهاء من تسجيل مجموعة من الأغنيات لطرحها على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. المواطنون يحررون توكيلات للرئيس السيسى لليوم التاسع

يواصل آلاف المواطنين في جميع محافظات مصر لليوم التاسع على التوالي تحرير التوكيلات الخاصة بهم أمام مكاتب التوثيق التابعة لـ الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث يشهد 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين الراغبين في توثيق التوكيلات.

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