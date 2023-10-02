الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة.. مشروعات كبرى لاستغلال مياه الصرف الزراعي وعرض أول لـ"صوت وصورة" على "dmc"

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والفنية والرياضية، وغيرها،  تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حكاية وطن| مشروعات كبرى لاستغلال مياه الصرف الزراعى بقيمة 170 مليار جنيه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه في مجال صيانة محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.

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تعزيز انتشار الخدمات المرورية لتأمين وصول الطلاب للمدارس

عززت إدارات المرور من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الجامعات والمدارس والطرق المؤدية إليها، ومنع حدوث أي اختناقات مرورية بها، خاصة في أوقات الدخول والخروج للطلاب والعاملين، مع تكثيف الحملات المرورية بنطاق المدارس والجامعات لضبط المخالفات المرورية، خاصة فتح الأبواب أثناء السير، وتحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة، وتحميل ركاب زيادة، وعدم الصلاحية الفنية للسيارات، والسرعة الزائدة.

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ماتيو لاهوز يكشف كواليس خلافه مع ليونيل ميسي في كأس العالم 2022

تحدث الحكم الدولي السابق ماتيو لاهوز عن خلافه الشهير مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، الذي دار بينهما في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وأدار الحكم ماتيو لاهوز مباراة الأرجنتين ضد هولندا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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قريبا..عرض أول لمسلسل "صوت وصورة" على شاشة قنوات dmc

تبدأ شبكة قنوات dmc وdmc drama في عرض أولى حلقات مسلسل “صوت وصورة” للنجمة حنان مطاوع خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء حلقات مسلسل بالطو الذي انطلق عرضه الأسبوع الماضي. 

ومن المقرر أن تعلن القناة عن البرومو الرسمي الدعائي للعمل خلال أيام وستبقى لأبطال العمل أقل من شهر للانتهاء من تصويره بالكامل. 

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أخبار الظهيرة الظهيرة الفنانة حنان مطاوع أخر أعمال حنان مطاوع السينمائية كواليس خلافه مع ليونيل ميسي

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