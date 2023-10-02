حكاية وطن| مشروعات كبرى لاستغلال مياه الصرف الزراعى بقيمة 170 مليار جنيه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه في مجال صيانة محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.

وأوضح وزير الري أن من أبرز المحطات التي تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيري وشريشرا وتروجا بتكلفة ١ مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومن المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب بتكلفة ٦.٣٠ مليار جنيه تتضمن إنشاء محطات (النصر ٥- قلابشو- الحامول - سمتاى)، وطرح عملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

تأهيل ٧٢٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٢٥ مليار جنيه

وأشار وزير الرى، خلال كلمته فى مؤتمر حكاية وطن، إلى أنه يتم سنويًا تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، كما تم تأهيل ٧٢٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٢٥ مليار جنيه، والعمل على تأهيل ٣١٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، وجار طرح ١٥٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٧ مليارات جنيه، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى اعتمادًا على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد.

استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه

وفى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه، فقد تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٧٠ مليار جنيه، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح ٣٦٢ ألف فدان.

أيضًا مشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان، بالإضافة لإعادة تدوير واستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.