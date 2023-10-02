الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن| مشروعات كبرى لاستغلال مياه الصرف الزراعى بقيمة 170 مليار جنيه

محطات الصرف الزراعى
محطات الصرف الزراعى

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه في مجال صيانة محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.

 

وأوضح وزير الري أن من أبرز المحطات التي تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيري وشريشرا وتروجا بتكلفة ١ مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومن المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب بتكلفة ٦.٣٠ مليار جنيه تتضمن إنشاء محطات (النصر ٥- قلابشو- الحامول - سمتاى)، وطرح عملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

 

تأهيل ٧٢٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٢٥ مليار جنيه

 

وأشار وزير الرى، خلال كلمته فى  مؤتمر حكاية وطن، إلى أنه يتم سنويًا تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، كما تم تأهيل ٧٢٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٢٥ مليار جنيه، والعمل على تأهيل ٣١٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، وجار طرح ١٥٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٧ مليارات جنيه، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى اعتمادًا على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد.

 

استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه

وفى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه، فقد تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٧٠ مليار جنيه، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح ٣٦٢ ألف فدان.

 

txt

وزير الرى: 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه لمتدربين من 5 وزارات

txt

وزير الرى: 1627 منشأة للحماية من أخطار السيول بـ6.70 مليار جنيه

txt

وزير الرى: خطة لحماية المناطق المنخفضة بطول 69 كيلو فى 5 محافظات

txt

وزير الري: الاحتفال بعيد الفلاح تكريما له على جهوده لخدمة الاقتصاد

أيضًا مشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان، بالإضافة لإعادة تدوير واستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مياه الصرف الزراعى استخدام مياه الصرف الزراعي مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى الصرف الزراعي

مواد متعلقة

"الرى": حصر أملاك وأراضى الوزارة واستغلالها فى مشروعات تنموية

حكاية وطن.. 18 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 7.5 ألف كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه

حكاية وطن.. خطة مشروعات لتنمية الموارد المائية وافتتاح أكبر محطة معالجة بالعالم

وزير الرى: خطة استراتيجية لتحديث وتأهيل المنشآت المائية بالمحافظات

وزير الرى: 939 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

وزير الرى: تحديد كميات مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها

وزير الرى: نواجه تحديات مائية كبرى.. ومواردنا 50% من احتياجاتنا السنوية

الرى: زيادة دعم العمليات الجراحية للعاملين بالوزارة 50% وضم أسر المتعاقدين

الأكثر قراءة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

وزير الداخلية يتفقد موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية