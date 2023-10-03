الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 انتصارات أكتوبر.

وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، وعقب ذلك صافح الرئيس قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الدولة.