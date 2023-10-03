الأرصاد: أجواء خريفية ممطرة شمال البلاد.. وفرص لسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "dmc"، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية من جنوب أوروبا لذلك اليوم ستكون الأجواء معتدلها ومعظم درجات الحرارة في مختلف المحافظات تعتبر حول معدلات طبيعية وأجواء خريفية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت غانم علي أن حالة الطقس تشهد سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الاسكندرية، والدلتا، والقاهرة الكبرى، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والصحراء الغربية، والسويس، ووسط سيناء، فضًلا عن نشاط للرياح وشبورة مائية على بعض المناطق من أنحاء الجمهورية.