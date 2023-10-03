عاجل.. "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية التي أُلطقت من قبل هيئة الرصد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وكاترين، وتكون الحرارة مائلة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على وسط الصعيد شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارًا.

وكشفت الهيئة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة من غدًا الثلاثاء 3 أكتوبر إلى الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ظهور السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة

وأوضحت هيئة الأرصاد ظهور السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة على الإسكندرية والدلتا والقاهرة الكبرى حتى وسط الصعيد ومدن القناة وسيناء وشمال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متفرقة على مناطق متفرقة من الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا والصحراء الغربية والسويس ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن وعواصم البلاد

البلد الصغري | العظمي

القاهرة 22° 30°

القليوبية 21° 30°.

الجيزة 21° 29°

السلوم 19° 27°

مطروح 20° 26°

العلمين 20°. 27°

واحة سيوة. 20° 29°

الاسكندرية 22° 27°

البحيرة 23° 28°

كفرالشيخ 22° 29°

دمياط 23° 29°

بورسعيد 23° 28°

العريش 22° 28 °

رفح 23° 27°

الدقهلية 23° 30°

الغربية 22° 29°

الشرقية 23° 30°

المنوفية 22° 30°

الاسماعيلية. 23° 31°

القنطرة غرب. 23°. 30°

السويس. 24° 29°

فايد. 24°. 30°

نخل 18° 28°

سانت كاترين. 16° 25°

شرم الشيخ. 24° 31°

الطور. 23° 32°

رأس سدر 24°. 30°

أبو زنيمة. 22°. 28°

أبو رديس. 22°. 29°

دهب. 24°. 32°

نويبع. 25°. 33°

زعفرانة. 22°. 28°

رأس غارب. 23°. 29°

الغردقة. 23° 30°

سفاجا. 22°. 30°

مرسى علم 22° 33°

بورغالب. 24°. 33°

القصير. 22°. 31°

رأس بناس. 25°. 35°

شلاتين. 25° 34°

أبورماد. 24°. 36°

حلايب. 23° 36°

رأس حدربة. 24°. 35°

الواحات البحرية. 20°. 29°

الفرافرة. 22°. 32°

الدخلة. 23°. 34°

الخارجة. 22°. 35°

الفيوم. 23° 29°

بنى سويف 22° 31°

المنيا. 23° 31°

أسيوط. 24° 35°

سوهاج. 24° 36°

قنا. 25° 37°

الأقصر. 24° 38°

إدفو. 25°. 39°

أسوان. 24° 39°

الوادى الجديد. 23° 34°