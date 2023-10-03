الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدستور" يكشف سيناريوهات قيادة "المقاصة" بعد استقالة "راشد"

خالد راشد
خالد راشد

قالت مصادر خاصة لـ"الدستور" إن خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، قد تقدم باستقالته من منصبه قبل عام من نهاية فترة عمله، والتى تنتهى فى سبتمبر من العام المقبل 2024.

وأضافت المصادر أن هناك خيارين أمام شغل المنصب خلال الفترة القليلة المقبلة، أولهما قيام هشام مبروك، العضو المنتدب الثاني للشركة بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، أو إجراء انتخابات مبكرة لاختيار عضو منتدب جديد.

أما الخيار الثاني فقد أكدت المصادر أنه سيتم تفعيل دور رئيس مجلس الإدارة علاء عامر، وتنصيبه قائمًا بالأعمال بشكل تنفيذى.

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