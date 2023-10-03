مد أجل النطق بحكم إعدام تاجر ماشية لجلسة 7 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، مد أجل الحكم على تاجر ماشية عقب ورود فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى بالإعدام، لاتهامه بقتل صديقه بالمدبح لسرقته لجلسة 7 أكتوبر.

الاتهامات في أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالقاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ي" محبوس، 21 عاما، يعمل تاجر ماشية وطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط - أسيوط لأنه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه" أ.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله.

تفاصيل الواقعة

وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيدًا حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصدًا، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات.

و سرق المبلغ المالي المبين قدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيض - موضوع الاتهام التالي - ظاهرًا على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحًا ابيض سكين ) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.