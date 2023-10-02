الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالشروق إلى محكمة الجنح

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة الدراجات النارية، حيث اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات للدراجات النارية.

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تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة الدراجات النارية 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن أن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكابا عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سيء النية" (3 عاطلين) تم ضبطهم وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

وزارة الداخلية نيابة الشروق وبدر قسم شرطة الشروق محافظة القليوبية سرقة الدراجات النارية

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