يصدر قريبًا.. كتاب "النقد في الهاب" للأديبة مي التلمساني

يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "النقد في الهاب" للأديبة مي التلمساني، الذي يضم عددًا من المقالات النقدية.

وأعربت الكاتبة مي التلمساني، عن سعادتها البالغة، عن قرب صدور كتابها، وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قائلة: فرحة كبيرة وشكر أكبر لبيتي الثاني، دار الشروق، والعزيزة جدا أميرة أبو المجد على نشر كتاب "النقد في الهاب" قريبًا".

وأضافت: "سيضم من تحريري مقالات انفلونسر وتمارين الورشة ومشاركات 12 ناقدة وناقد من الشباب على مدار شهرين في الورشة".

عن الكاتبة مي التلمساني

وكان قد صدر للكاتبة، هذا العام، كتابًا بعنوان:"أكابيللا"، وفي الكتاب استعانت الكاتبة بـ "أكابيللا" لتبدع قيثارة خاصة لعايدة وما هى فى سرد أشبه بإنشاد غنائى بديع يفصح عن قدرة عالية فى الوصف وتفتيت الجمل برهافة وحسية بليغة تصل بسهولة ونعومة إلى قلب وعقل القارئ وتتيح له الاستغراق والتواصل معها دون أى عناء بل نستمتع بالقراءة والتلذذ لما تحكيه عن بطلتها الروائية عايدة.

ومى التلمساني قاصة وروائية مصرية، ولدت في القاهرة 1965، كما أنها ناقدة، مقيمة في كندا منذ عام 1998 حيث تعمل أستاذًا للدراسات السينمائية بجامعة أوتاوا.

وحازت التلمساني على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة أرت ماري الفرنسية عن روايتها «دنيا زاد»، وحصلت في عام 2021 على وسام الآداب والفنون برتبة فارس من الحكومة الفرنسية.

ولها مجموعة من القصص والروايات، ومن أبرزها كتاب «دنيا زاد»، وكتاب «هليوبوليس»، وكتاب «أكابيللا»، وكتاب «الكل يقول أحبك»، وأيضًا ثلاث مجموعات قصصية نذكر منها: «نحت متكرر»، و«خيانات ذهنية»، و«عين سحرية»، فضلًا عن كتاب اليوميات بعنوان «للجنة سور»، وعدد من الترجمات والدراسات الأكاديمية بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وقد ترجمت أعمالها الأدبية والنقدية إلى عدة لغات حول العالم.