الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يصدر قريبًا.. كتاب "النقد في الهاب" للأديبة مي التلمساني

مي التلمساني
مي التلمساني

يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب  "النقد في الهاب" للأديبة مي التلمساني، الذي يضم عددًا من المقالات النقدية.

وأعربت الكاتبة مي التلمساني، عن سعادتها البالغة، عن قرب صدور كتابها، وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قائلة: فرحة كبيرة وشكر أكبر لبيتي الثاني، دار الشروق، والعزيزة جدا أميرة أبو المجد على نشر كتاب "النقد في الهاب" قريبًا".

وأضافت: "سيضم من تحريري مقالات انفلونسر وتمارين الورشة ومشاركات 12 ناقدة وناقد من الشباب على مدار شهرين في الورشة".

txt

يصدر قريبًا.. كتاب "هذا الفلاح وقناة السويس" للدكتور مصطفى الحفناوي

عن الكاتبة مي التلمساني

وكان قد صدر للكاتبة، هذا العام، كتابًا بعنوان:"أكابيللا"، وفي الكتاب استعانت الكاتبة بـ "أكابيللا" لتبدع قيثارة خاصة لعايدة وما هى فى سرد أشبه بإنشاد غنائى بديع يفصح عن قدرة عالية فى الوصف وتفتيت الجمل برهافة وحسية بليغة تصل بسهولة ونعومة إلى قلب وعقل القارئ وتتيح له الاستغراق والتواصل معها دون أى عناء بل نستمتع بالقراءة والتلذذ لما تحكيه عن بطلتها الروائية عايدة. 

ومى التلمساني قاصة وروائية مصرية، ولدت في القاهرة 1965، كما أنها ناقدة، مقيمة في كندا منذ عام 1998 حيث تعمل أستاذًا للدراسات السينمائية بجامعة أوتاوا. 

وحازت التلمساني على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة أرت ماري الفرنسية عن روايتها «دنيا زاد»، وحصلت في عام 2021 على وسام الآداب والفنون برتبة فارس من الحكومة الفرنسية.

ولها مجموعة من القصص والروايات، ومن أبرزها كتاب «دنيا زاد»، وكتاب «هليوبوليس»، وكتاب «أكابيللا»، وكتاب «الكل يقول أحبك»، وأيضًا ثلاث مجموعات قصصية نذكر منها:  «نحت متكرر»، و«خيانات ذهنية»، و«عين سحرية»، فضلًا عن كتاب اليوميات بعنوان «للجنة سور»، وعدد من الترجمات والدراسات الأكاديمية بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وقد ترجمت أعمالها الأدبية والنقدية إلى عدة لغات حول  العالم.

دار الشروق النقد المقالات كتاب مي التلمساني كندا الترجمات

مواد متعلقة

حفل توقيع ومناقشة رواية "لعبة البيت" للكاتبة إيمان جبل.. الخميس المقبل

تعرف على أجندة فعاليات "بيت السنارى" فى شهر أكتوبر الجارى

"بحبر خفى" للكاتب عبد الفتاح كيليطو.. أحدث منشورات المتوسط

في يومه العالمي.. ما حكاية القديس جيروم صاحب الترجمة الأشهر في التاريخ؟

"المترجم الشفاف".. فعالية ثقافية بمعهد جوته الألمانى احتفالًا باليوم العالمى للترجمة

في اليوم العالمي للترجمة.. اكتشف أولى الرسائل المُترجمة في مصر القديمة

رحلة إلى أيام زمان.. هل عرف المصريون القدماء السباحة؟

"عين الغزال" يحتفي بها جوجل وأدهشت العالم.. ما القصة؟

الأكثر قراءة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. النائب العام الليبى يقيّم نتائج جمع عينات البصمة الوراثية لضحايا كارثة درنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"