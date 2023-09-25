الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رحاب لؤي الحائزة على جائزة خيري شلبي: هي شهادة ميلادي كروائية.. وروايتي خيالية تماما

رحاب لؤي
رحاب لؤي

تحصلت مؤخرا الكاتبة الصحفية والروائية الشابة رحاب لؤي على جائزة خيري شلبي فئة العمل الروائي الأول، وهي  الرواية التي جاءت تحت عنوان "قرب المائة".

قالت الكاتبة الصحفية والروائية الشابة رحاب لؤي: “الجائزة أعتبرها شهادة ميلاد لي في الكتابة الأدبية، لولاها لم أكن أنظر لنفسي على محمل الجد، وكان من الممكن أن أتوقف عن الكتابة الأدبية من الأساس، ولكن بعدها أصبح لدي نهم لصقل نفسي والتركيز أكبر لأنني لازلت في بداية الطريق”.

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وتضيف لؤي لـ"الدستور": “روايتي خيالية تماما، تدور بالكامل داخل قرية في زمن بعيد، لكنها قرية غريبة جدا، إذ أنه لا يوجد بها قبور، ولا يزيد عدد أهلها عن 100 ولا ينقصون، يحكمهم قانون صارم وغريب جدا، وحين تتطور الأحداث تبدو مرعبة للقارئ نفسه”.

وأشارت لؤي إلى أن لجنة التحكيم في حيثيات قرارها بفوز "قرية المائة" بالجائزة هذا العام قالت: "النصّ شائق وقادر على الغوص في عوالم الريف من زاوية جذابة تغزل الرمزي مع الميتافيزيقي مع الموروثات الجمعية الراسخة، وهو نص محكم ومكتوب بحرفيةٍ عاليةٍ، ومعرفة بحال الريف خصوصا، والمجتمع المصري بشكل عام. إنها رواية أقرب ما تكون للاكتمال، فثمة عالَم سحري في قرية متخيلة، ولعب مع هيمنة الخرافات وسلطانها الدنيوي على عقول وأفئدة الناس. والكاتبة حكّاءة ماهرة ولديها قدرة جيدة على رسم المشاهد والشخصيات".

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أما عن رحاب لؤي فهي صحفية مصرية تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة، بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، عملت بصحف ومواقع مصرية وعربية عدة، فضلا عن عملها كصانعة محتوى وكاتبة سيناريو. ونالت رحاب لؤي عدة جوائز في مجال الصحافة منها جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين، فرع صحافة المرأة عام 2014، وجائزة مصطفى وعلي أمين فرع القصة الإنسانية عام 2018. قدمت عدد من الاعمال والتي منها “أوراق الحزن الخمسة".

رحاب لؤي جائزة خيري شلبي قرب المائة كلية الإعلام نقابة الصحفيين خيرى شلبي

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