عاجل.. الآن.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 3-10-2023

مع زيادة إقبال الشباب على الزواج خلال هذه الفترة حرص الآلاف من المواطنين على معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، حيث تعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع في التعاملات الصباحية.



أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023

وخسر سعر الذهب عيار 21 من المبلغ نحو 15 جنيها، لكي يسجل قيمة 2145 جنيها للبيع، ومبلغ 2135 جنيها للشراء، كما انخفض الجنيه الذهب بنحو قيمة 120 جنيه لكي يسجل مبلغ 17160 جنيها.

وتقدم «الدستور» بشكل مستمر لكافة زوارها خدمة محدثة عن أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في مصر عند مستوى 2451.5 جنيه للبيع، و2440 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

فقد سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر من قيمته نحو 15.5 ليسجل 2247.25 جنيه للبيع، و2236.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر عند مستوى 2145 جنيهًا للبيع، و2135 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر نحو 1838.5 جنيه للبيع، و1830 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

شهد سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر حالة من التراجع عند 1430 جنيها للبيع، و1423.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر عيار 12 لمستوى 1225.75 جنيه للبيع، و1220 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر عند مستوى 919.25 جنيه للبيع، و915 جنيها للشراء.

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سعر الجنيه الذهب الآن

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر بنحو 120 جنيها خلال بداية التعاملات اليومية ليسجل مبلغ 17160 جنيهًا للبيع، وقيمة 17080 جنيها للشراء.