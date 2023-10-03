"عنبة" يتحدث عن دوره فى مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

كشف مؤدي المهرجانات مصطفى سعيد، الشهير بعنبة، كواليس مشاركته في مسلسل "1000حمد الله على السلامة"، مؤكدًا أن شخصية التي قدمها في المسلسل قريبة منه؛ لأنه من منطقة شعبية ولكنه محترم وليس بيئة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه من "السلام"، وولد في مصرالجديدة، مؤكدًا أنه لم يأخذ ورش تمثيل، ولكنه تعلم من الحياة.

وتابع: "كنت أشاهد الأعمال الفنية وأضع نفسي مكان الممثل؛ لأنه كان حلم بالنسبة لي وتلقيت عروض كثيرة ولكن لم أتشجع لها لكن العمل مع يسرا شجعني".

وأشار إلى أنه قدم الدور بشكل طبيعي جدًا، مؤكدًا أن المخرج عمرو صلاح قال له "ثق فيً لأنني عشت مع الناس دي وأعرف طبيعتهم".

بدايته مع الغناء

وكشف أنه بدأ الغناء في سن 11 عامًا، ولكنه لم يشتهر إلا في فترة "كورونا"، وبعدها نجح في الأعمال التي قدمها.