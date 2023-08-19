يسرا وإيمى سمير غانم ضيفتا شرف فيلم "بلموندو" لحسن الرداد

يواصل الفنان حسن الرداد تصوير فيلمه الجديد "بلموندو" على قدم وساق، استعدادًا لطرحه بنهاية العام الجاري، ومن المفترض طرحه ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة.

وتعاقدت الفنانتان يسرا وإيمي سمير غانم للظهور خلال أحد مشاهد العمل كضيفتي شرف، خاصة أن الفيلم يضم عددًا من الفنانين كضيوف شرف، ومن المقرر تصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

ويُشارك في بطولة فيلم "بلموندو" لحسن الرداد، عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبوسريع وآخرين، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد، قد تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يحمل اسم طه الغريب، عن رواية بالاسم ذاته للكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المُقبلة، وتشارك في البطولة الفنانة هنا الزاهد.

وكان آخر أعمال الرداد في السينما فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر الإيرادات، وشارك فيه عدد من نجوم الفن، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبوالحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.