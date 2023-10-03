مايان السيد تكشف كواليس دورها فى مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

تحدثت الفنانة مايان السيد، عن دورها في مسلسل "1000حمد الله على السلامة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مؤكدة أنها عندما قرأت السيناريو سألت عن شخصية "علي"، وعرفت أنها لعنبة مؤدي المهرجانات.

وأضافت “مايان”، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها تعرفه كمطرب، ولكنها أول مرة يمثل فقلقت ولكن عندما شاهدته وجدته يهزر ويرتجل فاطمأنت.

وتابعت، أنها للمرة الثانية تعمل مع الفنانة يسرا بعد مسلسل "حرب أهلية"، مؤكدة أنها أول مرة قابلتها كانت مخخضوضة ولكن بعدها أخذت عليها، مشيرة إلى أنها هذا العام كانت تعتبرها فردًا من العائلة وتهزر وتضحك معها، وعندما تدخل موقع التصوير تجلس على قدميها وتحتضنها.

الكوميديا صعبة

وأكدت أن الكوميديا صعبة خاصة أنها تقدمها للمرة الأولى وكان تحدي كبير بالنسبة لها ولكن مخرج العمل عمرو صلاح ساعدها، وكذلك الفنان محمد ثروت، والفنانة شيماء سيف، ساعدوها.