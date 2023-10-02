الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ مستقبل وطن: إعلان السيسى ترشحه لانتخابات الرئاسة استجابة لأصوات الملايين

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية أسعد ملايين المصريين الذين يحتفلون في الشوارع بكل المحافظات بتلك المناسبة.

وقال رزق إن هناك ملايين التوكيلات للرئيس السيسي لتأييد ترشحه فهو استجاب لنداءات المواطنين والأحزاب الذين أعلنوا دعم ترشحه لرئاسة الجمهورية لاستكمال الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، والتي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة وبمختلف المجالات لتحقق تنمية شاملة.

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي نهضة غير مسبوقة، وبناء جديد لكل قطاعات الدولة التي نجحت في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، ودوليًا وترسيخ أركان الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إعادة مكانة مصر على الصعيد الإقليمى والدولى، وانفتاح الدولة المصرية على العالم، بفضل السياسة الخارجية الحكيمة التي يتبعها الرئيس السيسي.

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دعم المصريين للرئيس السيسي 

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن دعم المصريين للرئيس جاء من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء التي يقودها السيسي، وما حققته مصر خلال السنوات الماضية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، فيما تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبل.

وأشار إلى أن الشعب المصري سيظل داعم وحريص على بذل كل الجهود والاصطفاف خلف قيادته السياسية، غير ناظرين لأي تشكيك من أهل الشر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لديه برنامج شامل يضمن تثبيت أركان الدولة المصرية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهى خطة تنموية شاملة تضم عدة محاور أساسية، على رأسها الصحة والطاقة والتعليم والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

المهندس محمد رزق مستقبل وطن السيسي المصريين التنمية المستدامة

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