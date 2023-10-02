خلال 4 أيام.. مليون مُشاهدة لأحدث أغنيات سلطان الطرب "نجم عالي"

يواصل سلطان الطرب جورج وسوف الملقب بـ أبو وديع نجاح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “نجم عالي”، حيث تخطت المليون مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها عبر “يوتيوب”، كما حافظت على تصدرها قائمة الأكثر مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلاً في يوم تعرفوني

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

انا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

من ايمتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

"نص عمري"

وطرح جورج وسوف مؤخرًا، أغنية "نص عمري" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، ورثى خلالها نجله وديع، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

تقول كلمات الأغنية:

“قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر”.