الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصلات رقص على المزمار البلدي لرجال كفر الشيخ في احتفالات دعم الرئيس السيسي

رجال كفر الشيخ
رجال كفر الشيخ

عبّر رجال محافظة كفر الشيخ عن تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن طريق وصلات رقص عفوية علي المزمار البلدي، داعين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستمرار في بناء الدولة والإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي غيرت وجه الدولة للأفضل.

  • مسيرات حاشدة لدعم الرئيس السيسي في كفر الشيخ

فيما انطلقت مسيرة حاشدة من جامعة كفر الشيخ، بمشاركة آلاف الطلاب وبقيادة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد العال والدكتورة أماني شاكر، حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن دعمهم وتأييدهم المطلق له في الانتخابات الرئاسية بسبب ما حققه من إنجازات على أرض الواقع.

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الآلاف من أهالي كفر الشيخ يحتشدون في الشوارع لدعم الرئيس السيسي

كما أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ واتحاد شباب كفر الشيخ، مسيرة حاشدة جابت أرجاء شوارع مدينة كفر الشيخ وصولا لميدان النصر من أجل دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد تقدم المسيرة عدد من العازفين بالطبل والمزمار وهذا ما نشر بهجة كبيرة بين المشاركين والمارة وجعل الأجواء حماسية للغاية.

وقد احتشد الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ بميدان النصر، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين شعارات وهتافات داعمة له وحاملين صوره ومكتوب عليها لافتات تأييد، مشيدين المشروعات القومية والعملاقة التي تم تشييدها على أرض المحافظة.

فيما أعلنت نقابات المحامين والأطباء والمهن الزراعية والأطباء البيطريين وغيرهم من النقابات المهنية والعمالية  بمحافظة كفر الشيخ دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، عبر لافتات قاموا بتعليقها في الميادين الرئيسية بالمحافظة يعربون عن دعمهم وتأييدهم للرئيس، فيما أعرب عدد كبير من الأحزاب والحركات الشبابية مثل اتحاد شباب كفر الشيخ عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي.
 

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