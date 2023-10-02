الآلاف من أهالي كفر الشيخ يحتشدون في الشوارع لدعم الرئيس السيسي

احتشد الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ بميدان النصر، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين شعارات وهتافات داعمة له وحاملين صوره ومكتوب عليها لافتات تأييد، مشيدين المشروعات القومية والعملاقة التي تم تشييدها على أرض المحافظة.

فيما أعلنت نقابات المحامين والأطباء والمهن الزراعية والأطباء البيطريين وغيرهم من النقابات المهنية والعمالية بمحافظة كفر الشيخ دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، عبر لافتات قاموا بتعليقها في الميادين الرئيسية بالمحافظة يعربون عن دعمهم وتأييدهم للرئيس، فيما أعرب عدد كبير من الأحزاب والحركات الشبابية مثل اتحاد شباب كفر الشيخ عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي.

تولية السيسي فترة رئاسية جديدة لاستكمال البناء والإنجازات

حيث أكد محمد المعداوي، أحد الشباب المحتشدين بكفرالشيخ، أنه جاء ليدعم تولية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة لبناء مستقبل مصر الزاهر، فهو رمز للقيادة الحكيمة والتفاني في خدمة الوطن، وأنه تحت قيادته، شهدت مصر تحولًا حقيقيًا في مختلف المجالات، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والأمن والاستقرار.

شاب: ندعم الرئيس لاستكمال المشروعات القومية

وأضاف اكرامي حمدي، أحد أهالي كفر الشيخ، أنه قد جاء لدعم وتأييد الرئيس السيسي بسبب المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر بدعم من الرئيس السيسي قد غيرت حياة الملايين من المصريين، إذ تم تحسين البنية التحتية للنقل والطرق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المناطق الريفية، وتعزيز السياحة، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى التي ساهمت في تحقيق تقدم حقيقي في البلاد.

وقد أعرب العديد من المشاركين في احتفالات دعم الرئيس السيسي عن تأييدهم المطلق له في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الالتفات لأي من محاولات التشويه.