الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حشود ضخمة بإدارات تعليم الجيزة تجوب المحافظة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

جريدة الدستور

انطلقت اليوم الاثنين مسيرات حاشدة بمحافظة الجيزة تتبع إدارات التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

ورفع المشاركون في المسيرة، والتي انطلقت من أمام مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتستمر حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وهتافات "تحيا مصر" ويحيا السيسي"، وطالب المشاركون فى المسيرة الضخمة التى جابت ميادين الجيزة المختلفة الرئيس السيسي بالترشح، رافعين شعارات "هنكمل معاك المشوار، وتحيا مصر، والسيسي بانى مصر الحديثة، والسيسي رئيسي"، حيث انطلقت مسيرة التعليم الخاص  ومجالس الأمناء من مبني مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتي وصلت الي ميدان الجلاء بالدقي رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة الي المواطنين المصريين في انحاء البلاد بان العاملين بقطاع  التعليم وقياداته والمعلمين واولياء الامور يثمنون ماقدمه الرئيس السيسي من انجازات في كافة المجالات وخاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتماما بالغا من فخامة الرئيس لاعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين علي المنافسة المحلية والعالمية لاقرانهم في سوق العمل.

وتأتى المسيرة دعما للرئيس السيسى وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار والذي كان علي قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

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