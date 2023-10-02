الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انحسار نزوح الأرمن من كاراباخ مع تحرك أذربيجان لإعادة السيطرة

الارمن
الارمن

غادرت آخر حافلة تقل الأرمن من ناغورنو كاراباخ، الاثنين، لتكمل نزوحًا جماعيًا مرهقًا استمر أسبوعًا لأكثر من 100 ألف شخص "أكثر من 80٪ من سكانها "بعد أن استعادت أذربيجان المنطقة في عملية عسكرية خاطفة.

وقال جيغام ستيبانيان، أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في ناغورنو كاراباخ، إن الحافلة التي دخلت أرمينيا كانت تحمل 15 راكبًا يعانون من أمراض خطيرة ومشاكل في الحركة. ودعا للحصول على معلومات حول أي سكان آخرين يرغبون في المغادرة ولكنهم واجهوا صعوبة في القيام بذلك، وفق أستوشيد برس. 

وفي حملة عسكرية استمرت 24 ساعة بدأت في 19 سبتمبر/أيلول، هزم الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية التي تعاني من نقص العدد والسلاح في المنطقة، مما أجبرها على الاستسلام. ووافقت السلطات الانفصالية بعد ذلك على حل حكومتها بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأذربيجانية، إلشاد حاجييف، لوكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين، إن شرطة البلاد فرضت سيطرتها على المنطقة بأكملها.

وقال "يتم العمل على فرض القانون والنظام في منطقة كاراباخ بأكملها"، مضيفًا أن الشرطة الأذربيجانية تحركت من أجل "حماية حقوق وضمان أمن السكان الأرمن وفقًا للقانون الأذربيجاني".

في حين تعهدت باكو باحترام حقوق الأرمن، فر معظمهم على عجل من المنطقة، خوفا من الانتقام أو فقدان حريتهم في استخدام لغتهم وممارسة شعائرهم الدينية وعاداتهم.

وقالت الحكومة الأرمينية الاثنين إن 100514 من سكان المنطقة الذين يقدر عددهم بـ 120 ألفًا عبروا إلى أرمينيا.

الرحلة المرهقة تقتل البشر 

txt

الجارديان: آلاف الأرمن يفرون من كاراباخ أثناء زيارة أردوغان لأذربيجان

وقالت وزيرة الصحة الأرمينية أناهيت أفانيسيان إن بعض الأشخاص لقوا حتفهم أثناء الرحلة المرهقة والبطيئة على الطريق الجبلي الوحيد المؤدي إلى أرمينيا والتي استغرقت ما يصل إلى 40 ساعة. وجاءت الهجرة الجماعية في أعقاب الحصار الأذربيجاني للمنطقة الذي استمر تسعة أشهر، مما أدى إلى معاناة الكثيرين من سوء التغذية ونقص الأدوية.

الأرمن أذربيجان عمليات تطهير الخميس تهديد نزوح

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً