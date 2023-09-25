الجارديان: آلاف الأرمن يفرون من كاراباخ أثناء زيارة أردوغان لأذربيجان

خرج أرمن العراق من ناغورنو كاراباخ، الاثنين، بعد أن استعاد الجيش الأذربيجاني السيطرة الكاملة على المنطقة الانفصالية، بينما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أذربيجان في إظهار الدعم لحليفتها.

وهزم الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية في هجوم خاطف استمر 24 ساعة الأسبوع الماضي، مما أجبر السلطات الانفصالية على الموافقة على إلقاء الأسلحة وبدء محادثات بشأن "إعادة دمج" ناجورنو كاراباخ في أذربيجان بعد ثلاثة عقود من الحكم الانفصالي.

وجرت جولة ثانية من المحادثات بين المسؤولين الأذربيجانيين وممثلي الانفصاليين في بلدة خوجالي، شمال عاصمة ناغورنو كاراباخ، الاثنين.

وعقدت محادثات أيضًا، الأسبوع الماضي، وقال المكتب الرئاسي الأذربيجاني في بيان إن المحادثات جرت "في جو بناء" وإن النقاش ركز على المساعدات الإنسانية للمنطقة والخدمات الطبية.

احترام حقوق الارمن في المنطقة

بينما تعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن في المنطقة واستعادة الإمدادات بعد حصار دام 10 أشهر، يخشى العديد من السكان المحليين من الانتقام، وقالوا إنهم يخططون للمغادرة إلى أرمينيا.

تقول روسيا إن الانفصاليين الأرمن سلموا أسلحتهم بعد استعادة أذربيجان لناجورنو كاراباخ ضباط الشرطة يسدون مدخل المبنى الحكومي خلال احتجاج ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان في يريفان، أرمينيا، يوم الأربعاء، 20 سبتمبر 2023، كما تطالب أذربيجان بالسيطرة الكاملة على منطقة ناجورنو كاراباخ مع موافقة القوات الأرمينية على نزع سلاحها

وقالت الحكومة الأرمينية إن 6500 من سكان ناجورنو كاراباخ فروا إلى أرمينيا حتى مساء الاثنين، منهم 1650 بعد ظهر الاثنين.

وقالت موسكو إن قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ تساعد في عملية الإجلاء.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين، إن اثنين من جنودها قُتلا في اليوم السابق عندما اصطدمت شاحنة عسكرية بلغم أرضي. ولم تذكر اسم المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

وفي خطاب وجهه إلى الأمة الأحد، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن حكومته تعمل مع شركاء دوليين لحماية حقوق وأمن الأرمن في ناغورنو كاراباخ.

وقال "إذا لم تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة، فإن الحكومة سترحب بأخواتنا وإخواننا من ناغورنو كاراباخ في جمهورية أرمينيا بكل رعاية".

وواصل المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة باشينيان بسبب ما يسمونه فشله في حماية الأرمن في ناغورنو كاراباخ إغلاق الشوارع الرئيسية في العاصمة الأرمينية يوم الاثنين، واشتبكوا من حين لآخر مع الشرطة.