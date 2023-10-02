الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بمستقبل وطن يؤكد دعم السيسي في الانتخابات الرئاسة لاستكمال الإنجازات

محمد بيومي قاعود
محمد بيومي قاعود

قال محمد بيومي قاعود، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات إنجازات غير مسبوقة، لافتًا خلال تنظيم مسيرة حاشدة بالجيزة لدعم تاييد ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أن السيسي هو الأجدر والأكفًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

أضاف قاعود أن الرئيس السيسي تولي قيادة البلاد في 2014، حيث كانت البلاد في أسوأ أوضاعها لولا 30 يونيو التي أنقذت البلد من الدخول في نفق مظلم ومصير مجهول.

وتابع "بدأت في 2014 مرحلة البناء والتعمير بقيادة الرئيس السيسي، حيث المشروعات القومية الضخمة كشبكة الطرق ذات المواصفات العالمية، والمدن الجديدة التي تستوعب الزيادة في السكان، وغيرها من المشروعات التي حققت طفرة حقيقية غير مسبوقة.

تحقيق الاستقرار 

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مستقبل وطن: السيسى الأجدر لقيادة هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر

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الأطفال يشاركون في مسيرات حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي

أشار القيادي بحزب مستقبل وطن بالجيزة إلى أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد وتحقيق الاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات وغير مستقرة، وكذلك القضاء علي الإرهاب.

أكد أن إعادة ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة ليس اختيارًا شخصيًا، لكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري الذين يلمسون مدى ما تحقق من إنجازات على كل بقعه في أرض مصر بفضل جهود الرئيس السيسي وحرصه على النهوض بالشعب المصري وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

محمد بيومي قاعود حزب مستقبل وطن الجيزة إنجازات السيسي

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