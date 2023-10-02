الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن: السيسى الأجدر لقيادة هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر

مستقبل وطن
مستقبل وطن

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة شهدت ولا تزال إنجازات عدة بجميع المجالات، وهذا ما كشفه مؤتمر "حكاية وطن" للجميع حيث تشهد محافظات الجمهورية تغييرا جذريا.

وأضاف “عبد اللطيف” أن محافظات الجمهورية تشهد عملا على قدم وساق في مختلف المجالات، وهذا ما جعل الجميع يلمس الإنجازات سواء على صعيد البنية التحتية التي ظلت مهمشة لسنوات طويلة.

وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن": "ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والطرق والاستثمار والصناعة والاقتصاد والتعليم، شهدت تحركات من قبل الدولة في عهد الرئيس السيسي بشكلٍ غير مسبوق، وهذا يؤكد عزم القيادة السياسية على تحقيق رؤية مصر 2030 واستكمال مراحل بناء الدولة، وهذا بدوره سينعكس على المواطن سواءً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، ولهذا فإن الفترة المقبلة تستوجب مزيدًا من العمل والبناء لاستكمال سلسلة الإنجازات التي بدأتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة".

وأكد المستشار شعبان عبد اللطيف أن المرحلة المقبلة تستوجب مزيدا من البناء والعمل والجهد، متابعًا: "ومن هذا المنطلق جاء دعم حزب 'مستقبل وطن لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا يعود إلى أنه هو الأجدر لقيادة هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن لجني ثمار ما بدأناه على مدار السنوات الأخيرة".

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر "حكاية وطن" حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الدولة.

مستقبل وطن حكاية وطن الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنجازات والمشروعات

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