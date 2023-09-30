"حكاية وطن" يستعرض إنجازات الدولة في ملفات الرعاية الصحية والطرق والتعليم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حكاية وطن" لاستعراض الإنجازات التي تحققت بالدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، من خلال مشاركة الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة ماجدة زكي، وذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، أولى جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحدث الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال دوره التمثيلي في فيلم "حكاية وطن"، عن مبادرة "حياة كريمة" وقال: "حياة كريمة بخيرها غيرت عشرات القرى.. بيوت اتفتحت، شباب اتجوز، الفرحة ملت بيوت مكنتش بتشوف النور".

وأضاف: "زحمة الطرق عطلتنا كتير وقررنا نكمل، وقلنا الشغل لازم يبقى في كل حتة، اتعملت شبكة طرق جديدة تربط البلد كلها ببعض، موانئ ووسائل مواصلات أكتر تسهل على الناس وتقلل الموارد اللي بتضيع كل يوم".

وعن ملف التعليم، قالت الفنانة ماجدة زكي: "التعليم كان مليان مشاكل، ومكنش في عدد مدارس كافي، إنما دلوقتي في مدارس كتير اتبنت في كل حتة في مصر".

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.