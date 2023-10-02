الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأطفال يشاركون في مسيرات حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي

احتفالية الرئيس السيسي
احتفالية الرئيس السيسي

يعد الأطفال المشهد الأبرز في المسيرات التي أنطلقت  منذ قليل،  في شوارع الدقي، في محافظة الجيزة، من قبل أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من  الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالبوه بالترشح، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين للاحتشاد معهم وإطلاق الهتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تنضم المظاهرة، مع المسيرة الحاشدة التي نظمها  التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص؛ لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل  في طريقها لميدان الدقي 

الأمر الذي تفاعل معه المواطنون في الشارع بشكل كثيف جدًا، إذ بدء المواطنين في الانضمام عليهم بمسيرات حاشدة، من المقرر أن تسير من مديرية التربية والتعليم في الجيزة، وتصل إلى ميدان الدقي، في محافظة الجيزة.

وخرج المعلمين رافعين لافتات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة كبيرة،  ليعلنوا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ويطلبون منه ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024، مرددين هتافات:" معاك ياسيسي.. السيسي رئيسي.. كمل مشوارك ياريس".
 

المسيرة تنطلق من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وتنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

تأتى المسيرة دعمًا للرئيس السيسى وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار، والذي كان على قدر المسئولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها، رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

d509ad6c-a484-43bc-98f9-619191b31eb8
d509ad6c-a484-43bc-98f9-619191b31eb8
a2a6a7f5-5023-42be-bbf4-50bc0672bb83
a2a6a7f5-5023-42be-bbf4-50bc0672bb83
dcf196c8-2ff1-4933-a447-5ab6bb6c96ec
dcf196c8-2ff1-4933-a447-5ab6bb6c96ec
f0705a42-cc39-4868-95a2-fa28ab537c6b
f0705a42-cc39-4868-95a2-fa28ab537c6b
380129948_3623130341254031_273111609658020510_n
380129948_3623130341254031_273111609658020510_n
380365472_1057792752301919_1465412377433412115_n
380365472_1057792752301919_1465412377433412115_n
380469548_692605492898467_7317834995634237057_n
380469548_692605492898467_7317834995634237057_n
379687772_909455074077346_6378505791219526713_n
379687772_909455074077346_6378505791219526713_n
حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة الجيزة المسيرة الحاشدة التي نظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة أصحاب المدارس الخاصة مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة للرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

"حياة كريمة" تحقق حلم دعاء بعد مرور 36 عامًا

مستفيدة من "حياة كريمة" بالجيزة: المبادرة وفرت فرص عمل لائقة

لم يكن طرفًا فى المشاجرة.. تفاصيل مقتل شاب على يد أشخاص فى المقطم

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة ساعدتني في فتح مشغلي الخاص

طيار ديليفري: الطرق والكباري الجديدة سهّلت عملي جدًا ( فيديو)

"خناقة على القهوة" .. ننشر صور عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة بالمقطم

مواطن: صوتي للرئيس السيسي استكمالًا لمسيرة التطوير والبناء (فيديو)

مواطن: الرئيس السيسى بنى مصر ووفر الأمان للشعب (فيديو)

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً