انطلاق العام الدراسي الجديد للكلية الإكليريكية بالمنيا

أقامت الكلية الإكليريكية - فرع المنيا، تحت إشراف القمص سدراك نصير وكيل الكلية، والقس أغسطينوس ألفونس (المساعد له) وأعضاء هيئة التدريس، حفل تخريج وتكريم المتفوقين للعام الدراسي 2023 بدار المطرانية.

وبدأ اليوم الإثنين، القداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات ومدير الكلية الاكليريكية اللاهوتية بالمنيا، وأثناء القداس أتم نيافته طقس سيامة وترقية 44 من خريجي هذا العام من الشمامسة، في درجة أغنسطس والأبوذياكون.

وبعد صلوات القداس، استمع نيافته لكلمات من الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، وألقى نيافته كلمة عن "دور الكلية الإكليريكية والمعاهد في مواجهة التحديات الإيمانية".

وبعدها، كرم نيافته بتكريم خريجي الكلية الإكليريكية، ومعهد القديس مار مرقس للألحان، ومعهد المعلم ميخائيل البتانوني لإعداد المرتلين.

جدير بالذكر أن الدراسة بالكلية تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر الجاري، حيث وصل عدد الدارسين بالكلية هذا العام، حوالي350 دارسًا.