الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس لقاء العاملين ببيت لحم في إيبارشية المنيا

كنيسة
كنيسة

نظمت خدمة القيمة بإيبارشية المنيا، أمس، لقاءً خاصًا للعاملين ببيت لحم (بيت صنع القربان) في كنائس الإيبارشية.

جاء ذلك في قاعة القديس مار مرقس الرسول بمقر المطرانية، بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة.

وألقى عدد من الآباء كهنة الإيبارشية كلمات عن "بركة خدمة القيمة وكرامتها"، وتم مناقشة الصعوبات التي تواجه العاملين وكيفية التغلب عليها من خلال الخبرات السابقة.

كما تضمن اللقاء كلمة ألقاها الأنبا مكاريوس عن "لماذا الصليب؟" بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم وحتى ١٩ توت الجاري.

وكرّم مكاريوس أمهر العاملين ببيت لحم وسلّمهم شهادات التقدير، ووزّع الهدايا التذكارية على المشاركين في اللقاء.

خدمة القيمة بإيبارشية المنيا للعاملين ببيت لحم قاعة القديس مار مرقس الرسول الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة لقاء ا خاص ا للعاملين ببيت لحم

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