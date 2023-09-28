الأب وليم عبد المسيح يشرح تفاصيل أيقونة العذراء مريم التي تحل العقد

شرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، تفاصيل وقصة أيقونة العذراء مريم التي تحلُّ العقد، وأوضح إن التعبّد وإكرام مريم العذراء “التي تحلّ العُقَد” غير معروفة للكثيرين، حتى في ألمانيا – البلد الذي نشأ فيه هذا الإكرام – فهي تقوم في الواقع على لوحة زيتية رسمها الفنّان الألماني يوهان ملكيور جورج شميدتنر.

وتابع "الفرنسيسكاني"، إنه تمّ إهدائها لكنيسة القديس بطرس في مدينة أوغسبورغ الألمانية عام 1700، السنة التي يُعتقد فيها رُسِمت، وكل من ينظر إلى هذه اللوحة لأول مرة يتفاجأ بروعتها وبالسلام الأمومي الذي ينعكس فيها، وتظهر السيدة مريم العذراء خلالها وهي تحل عقد في شريط وهو يشير الى قدرتها على حل تشابك الصعوبات والمحن في حياتنا.

وأوضح: أن التعبّد للعذراء “التي تحلّ العقد” هي عبادة شعبية يتشفّع بها كل من يواجه عُقد – مشاكل وصعوبات – في الحب، في العمل، الدراسة، وبشكل خاص في الصحّة.

أصل إكرام العذراء “التي تحلّ العُقَد”



وتابع أن هذا الإكرام لمريم العذراء بدأ مع القديس إيريناوس الذي كان تلميذًا ليوحنا الرسول، وأسقف ليون، مات شهيدًا (سنة 202)، على ضوء رسالة بولس الى رومية 5 والذي يقارن بين آدم والمسيح، قارن بالمثل بين حوّاء والعذراء مريم. مؤكّدًا أنّ حوّاء بعصيانها أوامر الله، ربطت عقدة شقاء الجنس البشري، ولكن مريم بطاعتها حلّت العقدة وحرّرت البشر.

وأضاف أن الأب هيرونيموس أمبروزيز الذي تبرّع باللوحة للكنيسة، قدّمها كعربون شكر للسيدة العذراء على تدخلّها وحلّ مشكلة قريبه النبيل وولفغانغ لانغمانتل، وزوجته صوفي إمهوف (1612) الذان كانا على وشك الطلاق، فذهب النبيل لزيارة الأب جاكوب ريم، كاهن يسوعي الذي كان ينصحه بشأن زواجه.

وأرشده الى تسليم الصعوبات التي يواجهها في زواجه الى العذراء القديسة. قام الأب ريم بتقديم التماسهما أمام لوحة للسيدة العذراء، فكانا يجتمعان كل سبت لفترة 4 أسابيع. بعد زيارته الرابعة كان النبيل وولفغانغ قد بدأ بعمل تغييرات في حياته العائلية، نتيجة الصلاة وتكريم مريم العذراء.



واستطرد "الفرنسيسكاني" في 28 سبتمبر 1615 صلّى الأب ريم أمام لوحة للسيدة العذراء ومن خلال طقس احتفالي، رفع الشريط الزوجي، وقام بفكّ العقدة وتسويتها، مبتهلًا للعذراء أن تفكّ هكذا عقدة هذين الزوجين. منذ تلك اللحظة عاد الوفاق الى الأسرة وتجنب الزوجان الطلاق، وعندما علم أهالي المدينة بقوة شفاعة العذراء وإنقاذها العائلة نشأ عندهم ولاء خاص ازداد عندما وضعت اللوحة الشهيرة في الكنيسة مذكّرة إياهم بأن مريم لن تخيب أبدًا رجاء من يلتجئ إليها.

شرح اللوحة

وتابع أن لوحة “مريم التي تحلّ العقد” نرى العذراء، على عدد الرسل. وتلبس رداء أزرق تُلاعبه الريح. فهو يمثّل رداء المجد لملكة السماوات، هي التي عاشت في الارض من الحبّ، كخادمة متواضعة فقيرة ومتجردة من كل شيء.

واختتم تدوس مريم تحت رِجلَيها رأس “الحية” رمز قوّات الشر، لأن مريم ليست فقط ملكة السماء والقديسين، بل هي تحطم أيضا” الجحيم والشياطين: إنّها تصعقها بفضائلها. لذلك يُقال إنّها: “مرهوبة كجيش مستعدّ للقِتال” (نشيد الاناشيد 10/6)، وفي اللوحة، تظهر مريم معلّقة بين السماء والارض، فائضةً بالأنوار، يظهر الروح القدس وكأنّه يلفّ مريم وهي تفكّ عقد حياتنا. إنّ قدرة العليّ هي مصدر الأعجوبة! وَتَوَجُّه الروح هو الذي يتلاعَب بِرِدائِها.

